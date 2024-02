Die KI-Partnerschaft von Microsoft (ISIN US5949181045 / WKN 870747) und Mistral werde von der EU genauer geprüft. Infolge des Digital Markets Acts (DMA) der EU würden ab März schärfere Vorgaben für Konzerne mit einer besonders starken Marktposition gelten. Die EU-Wettbewerbshüter würden daher der Behörde zufolge planen, die Vereinbarungen der Digitalkonzerne explizit zu untersuchen.



Die derzeitige Bitcoin Rally wolle kein Ende nehmen. Seit Jahresbeginn schlage bereits ein Plus von rund 35% zu Buche. Neben dem gestiegenen Interesse aufgrund der erst kürzlich erteilten Zulassung von börsennotierten Fonds in der Cyber-Währung, komme nun auch noch ein weiterer Treiber dazu. Für Mitte April werde eine künstliche Verknappung der Kryptowährung erwartet. Traditionell werde rund und alle vier Jahre die Bitcoin-Menge halbiert um inflat. Tendenzen durch "Schürfen" entgegenzuwirken.



Europäische Erdgas-Futures seien gestern um bis zu 2,5% auf EUR 23,20 je Mwh gefallen. Der immer näher rückende Frühling sowie auskömmlich gefüllte Lager würden nachfragedämpfend wirken. Mit rund 64% seien die Lager zu dieser Jahreszeit so gut gefüllt wie seit 2011 nicht mehr.



Ölpreise seien am Dienstag weiter gesunken. Die zuvor noch stützende Wirkung des Devisenmarktes sei im Laufe des Tages verpufft (der Wertverlust des USD habe zu Beginn der Woche noch die Nachfrage erhöht, da außerhalb des Dollarraums Rohöl entsprechend günstiger gewesen sei). (28.02.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) stieg am Dienstag den fünften Handelstag in Folge auf ein "neues" Rekordhoch, so die Analysten der Nord LB.Auch der EURO STOXX 50 klettere weiter. Mit 4.885,74 Zählern auf Höhen, welche zuletzt vor mehr als 23 Jahren hätten erreicht werden können. Derweil hätten die Spekulationen der asiatischen Marktteilnehmer über die zukünftige Geldpolitik in Tokio ein neues Rekordhoch beim Nikkei ( ISIN JP9010C00002 WKN A1RRF6 ) erst einmal verhindert. Im Gegensatz zur EZB und FED scheinen in Japan nämlich die Sorgen über die Entwicklungen bei den anstehenden Lohnverhandlungen weitere Zinserhöhungsfantasien zu rechtfertigen.