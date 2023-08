Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat die Chance, dass der Durchbruch an der Unterkante der gelben Sommer-Range bei 15.660-x die 6. Ausbruchsfalle in diesem Sommer war, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX habe gestern bei 15.706 geendet.Der DAX beginne heute gemäß der aktuellen Vorbörse wahrscheinlich bei ca. 15.750 DAX Hauptvariante, Mi, 23.08.23: Die beste DAX Einordnung für heute gelinge mittels der Annahme, dass der DAX zwar höher beginne, im Tagesverlauf aber zeitweise bis 15.675 falle, um dann erneut bis 15.800 zu steigen. Eine nennenswerte DAX Hürde stelle 15.800 dar. Darüber wäre Anstiegsspielraum bis 15.880/15.900. Der analytische Stoploss für DAX Anstiege wäre unter 15.584-1. BULLISCH: In einer aggressiven Anstiegsvariante lasse der DAX jegliche Pullbacks aus und breche direkt über 15.800 zu 15.880/15.900. Eine wesentliche Verbesserung des DAX Sommerchartbildes trete über 16.060 ein. (23.08.2023/ac/a/m)