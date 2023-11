Auf Unternehmensterminseite sei es am heutigen Handelstag recht ruhig. Im Fokus dürfte nach den Zahlen am Vortag weiter die Aktien von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001 / WKN 750000) bleiben. Diese seien am Mittwoch als klarer Tagesgewinner aus dem MDAX gegangen. Der Blick dürfte zudem weiter auf Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) gerichtet sein, nachdem das Papier in der laufenden Woche massiv an Wert eingebüßt habe. Stark dürfte sich heute die Aktie von Kontron (ISIN AT0000A0E9W5 / WKN A0X9EJ) präsentieren. Das Unternehmen könne einen neuen Entwicklungsauftrag melden. Auch Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) habe einen neuen Auftrag erhalten.



Nach unten dürfte es hingegen bei KION (ISIN DE000KGX8881 / WKN KGX888) gehen. Hier habe das Analysehaus Stifel die Kaufempfehlung gestrichen. Die Société Generales werde derweil bei Porsche SE (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) pessimistischer. Zwar sei die Kaufempfehlung bestätigt, das Kursziel aber von 102 auf 87 Euro gekappt worden. Eine Kurszielerhöhung auf 381 Euro durch Barclays dürfte die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) weiter beflügeln können.



Vor dem Erntedankfest hätten die US-Börsen am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,5 Prozent auf 35.273,03 Punkte gewonnen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,4 Prozent auf 4.556,62 Punkte nach oben gegangen. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 0,4 Prozent auf 16.001,39 Zähler geklettert.



Auch die asiatischen Börsen hätten sich am Donnerstagmorgen freundlich präsentiert. Der chinesische CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen habe im späten Handel um 0,4 Prozent zugelegt. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) mit 0,3 Prozent zugelegt. (23.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Mittwoch wieder etwas Fahrt aufnehmen können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Er habe 0,4 Prozent im Plus bei 15.957,82 Punkten und damit knapp unter der wichtigen 16.000-Punkte-Marke geschlossen. Am Donnerstag könnte sich der deutsche Leitindex dieser Marke weiter nähern. Der Broker IG taxiere den DAX zwei Stunden vor dem Handelsauftakt bei 15.966 Zählern.