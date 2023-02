Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.397 sei der DAX hauchdünn an der Rückeroberung der 15.400er Marke gescheitert. Nachbörslich habe sich der Index aber erneut über die Barriere schieben können.



Das Long-Szenario: Könnten die Kurse den Re-Break im regulären Handel bestätigen, sollte es im nächsten Schritt an bzw. über die 15.500er Marke gehen. Nach einem Gap-Close bei 15.523 hätte der DAX Raum für einen Vorstoß an die 15.600er Schwelle. Darüber müssten die Notierungen dann das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief (= Volumenmaximum) überbieten, das zusammen mit dem aktuellen Jahreshoch bei 15.659 weiterhin eine wichtige Hürde darstelle.



Das Short-Szenario: Sollte der DAX hingegen wieder nach unten drehen, müsste zunächst auf die 15.300er Marke geachtet werden. Verliere der Index diesen Halt, könnte ein Rücksetzer an die Auffangzone zwischen 15.275 und 15.250/15.225 nicht ausgeschlossen werden. Biete die Volumenspitze keine Unterstützung und falle der DAX auch unter 15.200 zurück, dürfte es zu einem Gap-Close der offenen Kurslücke vom 1. Februar bei 15.181 kommen. Darunter müsste ein Test der oberen Begrenzung der alten Schiebezone im Bereich von 15.150 Punkten einkalkuliert werden. (14.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete am gestrigen Montag mit einem Kursaufschlag von 0,6% in die neue Woche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX am Freitag an der Volumenspitze bei 15.250/15.225 nach oben abgedreht sei, hätten die Blue Chips zum Start in die neue Woche an die jüngste Aufwärtstendenz anknüpfen können. Schon zum Opening bei 15.322 habe der Index im Plus notiert und seinen Aufstieg, vom kurzen Rückfall auf das Tagestief bei 15.306 direkt nach der Eröffnung abgesehen, bis zur Schlussglocke fortgesetzt. Dabei sei das Aktienbarometer in der Spitze auf 15.409 gestiegen und wenig später bei 15.397 aus dem Handel gegangen.