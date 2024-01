Ausblick: Nach der gestrigen Sitzung habe das charttechnische Flaggenmuster, das sich zuletzt im Chart herausgebildet habe, an Kontur gewonnen.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse freizusetzen, sollte der deutsche Leitindex jetzt über dem Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 aus dem Handel gehen. Zur Bestätigung müsste anschließend auch die 16.800er Marke mit dem Zwischenhoch vom 12. Dezember bei 16.837 überwunden werden. Darüber könnte sich dann ein Sprint an das bisherige Januar-Top bei 16.963 entwickeln, das mit der 17.000er Barriere und dem amtierenden Rekordhoch bei 17.003 einen Bremsbereich bilde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt unverändert am Juli-Hoch bei 16.529 zu finden, wobei zuvor noch das offene Gap vom Montag geschlossen werden müsste. Das Tief vom 5. Januar bei 16.449 bilde mit dem Juni-Top bei 16.427 und dem kurzfristigen GD50 (aktuell bei 16.413) eine weitere Unterstützung, bevor es um die Auffangzone aus dem aktuellen Monatstief bei 16.345, dem Mai-Top bei 16.332 und dem 2021er-Top bei 16.290 gehen würde. Darunter sollte schließlich das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 stützend wirken, dem die beiden August-Tops bei 16.060 und 16.043 sowie die 16.000er Marke als mögliche Haltestellen folgen würden. (24.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX drehte am gestrigen Dienstag wieder nach unten und gab 0,3% auf 16.627 Punkte ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Montag noch mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet sei, seien die Notierungen gestern wieder in die Gegenrichtung gedreht. Zwar hätten die Blue Chips den Handelstag zunächst mit dem frühen Tageshoch bei 16.753 eröffnen können (Vortagsschluss bei 16.683), seien im weiteren Verlauf jedoch in die Verlustzone zurückgefallen. Zur Schlussglocke hätten die Kurse schließlich auf Tagestiefniveau bei 16.627 Punkten (-0,3%) notiert.