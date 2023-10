Ausblick: Mit dem gestrigen Rücksetzer habe der DAX die vorangegangenen Kursgewinne wieder aus der Hand gegeben.



Das Long-Szenario: Um den gestrigen Rücksetzer zu kontern, müsste zunächst die frische Kurslücke bei 14.892 geschlossen werden. Darüber würden dann die beiden Tops bei 14.925 und 14.948 als charttechnische Hürden nachrücken. Gelinge der Break, könnte sich ein Sprint an, idealerweise sogar über die 15.000er Barriere entwickeln. Zur Bestätigung sollte dann allerdings auch das offene Gap vom vergangenen Freitag bei 15.045 geschlossen werden, bevor ein Hochlauf an das September-Tief bei 15.139 lanciert werden könnte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke dagegen auf das 2022er Juni-Hoch bei 14.709 Punkten richten. Unterhalb dieses Levels müsste mit einem Test des gestrigen Tagestiefs und/ oder des aktuellen Oktober-Tiefs bei 14.630 gerechnet werden. Würden die Notierungen diese Unterstützung verlieren, würde das März-Tief bei 14.458 in den Fokus rücken. Würden die Kurse dort nicht nach oben drehen, dürfte im Anschluss der Haltebereich an der 14.300er Marke angesteuert werden. Darunter müssten weitere Abgaben in Richtung der 14.000er Schwelle einkalkuliert werden. (27.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag mit einem Minus von 1,1% wieder deutlich nach unten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex zur Wochenmitte noch auf das bisherige Wochenhoch bei 14.934 habe steigen können, sei es für die heimischen Blue Chips gestern wieder abwärts gegangen. Dabei seien die Notierungen bei 14.696 bereits mit Verlusten sowie einem 196 Punkte breiten Abwärts-Gap in die Sitzung (Vortagsschluss bei 14.892) gestartet und am frühen Nachmittag auf das Tagestief bei 14.655 Punkten gefallen. Die anschließende Erholung habe die Kurse zwar auf das Tageshoch bei 14.795 Zählern geführt, letztlich sei der Index aber bei 14.731 mit einem deutlichen Minus aus dem Handel gegangen.