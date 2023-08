Ausblick: Mit dem deutlichen Rückfall unter das März-Top habe der DAX einen Großteil der vorangegangenen Erholungsgewinne wieder abgegeben.



Das Long-Szenario: Um die gestrige Sitzung direkt zu kontern, müsste der deutsche Leitindex im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über 15.706 zurückkehren und den Re-Break mit einem Hochlauf an den Bremsbereich bei 15.799/15.803 bestätigen. Sobald die Blue Chips oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehen, könnte sich ein Anstieg bis an die 15.900er Marke und/oder bis an die 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.939) entwickeln. Darüber würde der Doppelwiderstand aus GD50 und der 16.000er Barriere in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt nun wieder an der 15.600er Marke zu finden, wobei mit einem Rücksetzer auf dieses Niveau auch das offene Gap vom Montag vollständig geschlossen wäre. Würden die Kurse nach einem Gap-Close nicht nach oben abdrehen, dürfte die Volumenspitze zwischen 15.525 und 15.500 erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Blue Chips an diesem Level keinen Halt finden, müsste ein Test des August-Tiefs bei 15.469 einkalkuliert werden. Darunter wären anschließend weitere Abgaben bis zur 200-Tage-Linie bei 15.405 möglich. (25.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag um 0,7% auf 15.621 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach drei Aufwärtstagen in Folge habe der deutsche Leitindex gestern wieder einen Verlust verbuchen müssen. Dabei habe zunächst alles auf einen neuerlichen Kursanstieg hingedeutet - bei 15.876 mit einem 148 Punkte breiten Aufwärts-Gap gestartet, habe sich der Index kurz nach der Eröffnung auf das Tageshoch bei 15.897 Punkten geschoben. Dort seien die Notierungen jedoch nach unten gedreht und mit Handelsbeginn an der Wall Street in die Verlustzone zurückgefallen. Das späte Tagestief sei bei 15.619 markiert worden, per Schlusskurs habe das Aktienbarometer schließlich bei 15.621 Zählern notiert.