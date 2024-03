Der Autovermieter SIXT (ISIN DE0007231326 / WKN 723132) rechne für den Jahresauftakt mit einem Verlust und wolle seinen Fuhrpark mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen verkleinern. Der Gewinn vor Steuern werde in Q1 bei -15 bis -28 Mio. EUR liegen. Im Vorjahr habe noch ein Gewinn von 33,3 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Wesentliche Gründe für das maue Konzernergebnis seien u.a. ein erhöhter Zinsaufwand und gestiegene Abschreibungen wegen gesunkener Restwerte. SIXT dünne seine Elektroauto-Flotte angesichts geringer Nachfrage und sinkender Wiederverkaufspreise deutlich aus.



Nach einem überraschend starken Umsatzplus 2023 stelle sich VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) für das laufende Jahr auf ein etwas schwächeres Wachstum ein. Die Erlöse dürften konzernweit um bis zu 5% zulegen, gestützt u.a. durch die Markteinführung neuer Fahrzeuge. 2023 habe der Konzern Erlöse von 322,3 Mrd. EUR erwirtschaftet - rund 15% mehr als im Vorjahr und mehr als von Analysten vorhergesagt. Der Betriebsgewinn habe auf dem Vorjahresniveau gelegen. Der höhere Absatz und bessere Preise hätten höhere Produktkosten sowie negative Einflüsse aus Rohstoff-Sicherungsgeschäften weitgehend ausgeglichen.



Dell (ISIN US24703L2025 / WKN A2N6WP) profitiere über den Erwartungen der Experten vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Der US-PC-Hersteller habe einen Umsatz für Q4 von gut 22,3 Mrd. USD bekannt gegeben. Das starke Geschäft mit KI-optimierten Servern setze sich fort, habe der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Clarke erklärt. Im Vergleich zum Vorjahr hätten die Aufträge um fast 40% zugenommen.



Beim EUR sei es am Freitag kaum zu Veränderungen gekommen.



Die Ölpreise hätten zugelegt. Experten hätten auf einen Medienbericht verwiesen, der eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung bis zum Jahresende wichtiger Staaten der OPEC+ ins Spiel bringe. (04.03.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf nahende Zinssenkungen in den USA und der Euro-Zone zog erneut Anleger auf das Parkett am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe mit 17.816,52 Punkten den 7. Tag in Folge ein Rekordhoch markiert. Besonders gefragt gewesen seien die Aktien von Daimler Truck , die mit einem Plus von zeitweise 18,4% so stark wie noch nie ebenfalls auf ein Rekordhoch (44,72 EUR) geklettert seien. Der Nutzfahrzeug-Bauer habe dank Preiserhöhungen im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt.Der DAX sei um +0,32%, der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um +1,21% und der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) um +1,15% gestiegen. Dow Jones sei um +0,24%, der S&P 500 um +0,80% und der NASDAQ Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) um +1,14% geklettert.