Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX steckt nach 1. Anstiegsstrecke entweder immer noch in der Pullbackphase vom Hoch 15.298 zu 14.780/14.675 oder ist bereits in der 2. Anstiegsphase zu 15.298 (bei 14.810 beginnend), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.In beiden Varianten erreiche der DAX sehr häufig nochmals mindestens ca. 15.300, ohne zuvor unter das Vorwochentief 14.458 zu fallen. Das sei der grobe Rahmen der nächsten Tage.Das 3. Mal in Folge werde es heute ein Gap zur Oberseite geben, so wie schon Montag und Dienstag. Montag und Dienstag sei das Gap alsbald abverkauft worden, um sich dem Vortagesschlusskurs zu nähern. Auf der anderen Seite habe der DAX die Chance auf einen Zweitanstieg bis 15.298+x. 1) Unterstelle man, dass das DAX Pullbacktief im Kasten sei, sei am Freitagstief 14.810 nach Lehrbuch die hier auch schon seit mehreren Tagen besprochene zweite DAX-Anstiegsstrecke gestartet, die das bisherige Hoch 15.298 der ersten Strecke um mindestens 1 Punkt überbiete (Analyse-Stoploss 14.458-1). (29.03.2023/ac/a/m)