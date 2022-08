Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat seine anfänglichen Gewinne zunächst nicht halten können, so die Analysten der Helaba.



Letztlich sei es ihm aber gelungen, im Plus zu schließen, nachdem er mehrfach das Vorzeichen gewechselt habe. Nun komme es darauf an, die letzten Hochs und ein Retracement (13.824) dauerhaft zu überwinden, um weiteres Potenzial nach oben generieren zu können. Zwar würden erste Indikationen auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen, Rezessionssorgen und Risikofaktoren könnten aber schnell wieder eine Rolle spielen. Insofern bleibe abzuwarten, wie lange der Aufwärtsimpuls sich noch fortsetzen lasse. (16.08.2022/ac/a/m)

