Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte seit Donnerstag erstmals die Chance, wieder zu steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die Chance hätten die Marktteilnehmer genutzt und hätten den DAX hoch von 16.340 bis ca. 16.705 gezogen. Genau bei 16.674 habe es der DAX mit dem "first class"-Parameter zu tun bekommen, dem Kijun des Ichimoku-Indikators, der immer stark beachtet werde. So auch am gestrigen Handelstag. Der DAX sei bei 16.674 nicht weiter gekommen, XETRA-DAX-Tagessschlusskurs sei 16.683 gewesen.Ein Befreiungsschlag wäre das überzeugende Absetzen des DAX nach oben über 16.674. Die Vorbörse bei 16.720 biete dafür eigentlich passende Bedingungen. Leicht werde es dennoch nicht, sich dauerhaft über der "Kijun"-Hürde zu etablieren. Bleibe die BNP Paribas in diesem Abschnitt bei der These des Erfolgs der DAX-Käufer, so könnte diese Gruppe den DAX über das gestrige Hoch 16.705 ziehen und damit das Risiko eines weiteren Tiefs bei über 16.608 stark eingrenzen. Stattdessen würde es über 16.705 auch zum Verlassen des Jahr-2024-Abwärtstrends vom 2.1. kommen. Dies eröffne dem DAX Anstiegsspielraum bis 16.825/16.840 am heutigen Tag, um dann eine mehrstündige Anstiegspause einsetzen zu lassen. (23.01.2024/ac/a/m)