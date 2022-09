Ausblick: Der lange untere Schatten, der sich am Donnerstag im Tageskerzen-Chart herausgebildet habe, habe schon am Folgetag als Impulsgeber genutzt werden können. Dabei habe sich die charttechnische Ausgangslage mit dem Sprung über die 13.000er Marke aufgehellt.



Das Long-Szenario: Nach dem starken Auftritt vom Freitag könne das nächste Kursziel auf der Oberseite jetzt wieder an der Volumenspitze bei 13.200/13.225 angetragen werden. Sobald der DAX oberhalb dieses Bremsbereichs aus dem Handel gehe, hätten die Kurse Platz für einen Sprint bis ans Mai-Tief bei 13.381. Darüber warte dann mit der mittelfristigen 100-Tage-Linie und dem Juli-Hoch bei 13.515 ein doppelter Widerstand, bevor die 13.600er Hürde erneut in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung habe sich die 13.000er Schwelle wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Sollte der Index per Tagesschluss unter die runde Tausendermarke fallen, müsste mit einem neuerlichen Rutsch an die Auffangzone rund um 12.818/12.800 gerechnet werden. Gehe dieser Halt verloren, dürfte die Unterstützung bei 12.604/12.600 auf den Prüfstand gestellt werden. Weite sich der Rücksetzer danach aus, könnte ein Test des Haltebereichs um 12.400 nicht ausgeschlossen werden. Hier bilde das bisherige Jahrestief bei 12.391 Punkten unverändert eine wichtige Haltestelle. (12.09.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nur einen Tag, nachdem der Zinsschritt der EZB die Notierungen zwischenzeitlich noch einmal in Richtung 12.600er Marke gedrückt hatte, stieg der DAX erneut über die 13.000er Barriere und schob sich in der Spitze auf ein neues September-Hoch bei 13.121 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Index zunächst mit dem Opening bei 12.926 nur 22 Zähler oberhalb des Vortagsschlusskurses gestartet, habe anschließend aber schnell an Fahrt gewinnen können. Zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer bei 13.088 (+1,4%) notiert und auf Wochensicht 0,3% zugelegt. In Relation zum bisherigen September-Tief, das zum Monatsanfang bei 12.604 markiert worden sei, habe der deutsche Leitindex damit bislang 3,8% aufgesattelt.