Ausblick: Mit dem dritten Aufwärtstag in Folge und dem erfolgreichen Re-Break am März-Top bzw. 2022er Februar-Hoch habe der DAX seine aktuelle Erholung zunächst fortgesetzt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei der erste Widerstand nun am Tageshoch vom Dienstag (15.799) zu finden, das in Kombination mit der Hürde bei 15.800/15.803 bremsend wirken dürfte. Gelinge der Sprung über diese Barriere (wichtig: per Tagesschluss), hätten die Blue Chips - über das gestrige Tageshoch und die 15.900er Marke hinweg - Platz bis an die 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.938). Oberhalb des mittelfristigen Durchschnitts würden dann der kurzfristige GD50 (aktuell bei 15.985) und die 16.000er Schwelle in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich das März-Top (15.706) wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Falle der DAX auf Schlusskursbasis unter diese Haltelinie, müsste mit einem Test der 15.600er Marke oder des Volumenmaximums gerechnet werden, das sich leicht nach oben verschoben habe. Direkt darunter wäre eine Schließung des offenen Gaps vom Montag möglich. Der nächste Halt könnte dann an der Volumenspitze bei 15.525/15.500 angetragen werden, bevor das aktuelle August-Tief bei 15.469 als Haltestelle infrage käme. (24.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zur Wochenmitte auf einen Endstand bei 15.728 steigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Freitag auf das neue Monatstief bei 15.469 gefallen sei, seien die Blue Chips zum Start in die neue Woche wieder nach oben abgedreht. Dabei habe das Aktienbarometer das Volumenmaximum verteidigen und mehrere Widerstände zurückerobern können. Dazu zähle auch das März-Top, das die Kurse am gestrigen Mittwoch per Tagesschluss überboten hätten. In der Spitze seien die Notierungen, die mit dem nächsten Aufwärts-Gap in den Handel gestartet seien, sogar bis auf 15.821 Zähler gestiegen, später aber wieder unter den Eröffnungskurs (15.761) zurückgefallen.