Ausblick: Mit dem Endstand bei 16.212 habe der deutsche Leitindex das Verlaufshoch vom 3. Juli knapp überboten. Um den Ausbruch zu bestätigen, wären jetzt allerdings weitere Anschlussgewinne erforderlich.



Das Long-Szenario: Könne der DAX weiter zulegen und die bullishe Auflösung des V-Musters mit neuerlichen Kursanstiegen untermauern, sollte es im nächsten Schritt auch über das aktuelle Juli-Hoch bei 16.241 gehen. Gelinge der Sprung auf eine neue Jahresbestmarke, hätten die Notierungen danach Platz für einen Sprint an die alten Rekordstände bei 16.290 sowie bei 16.332/16.336 Zählern. Oberhalb dieser Hürden könnte sich schließlich weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des amtierenden Allzeithochs bei 16.427 ergeben.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hätten sich das Verlaufshoch vom 3. Juli und die 16.200er Marke nun wieder bei den Unterstützungen eingereiht, wobei hier - insbesondere in Kombination mit dem Zwischenhoch vom 13. Juli bei 16.185 Punkten - von einer charttechnischen Auffangzone gesprochen werden könne. Verliere der DAX diesen Halt, müsste ein Rücksetzer bis an die Unterstützung aus 2021er August-Top (16.030) bzw. GD50 (16.017) und 16.000er Schwelle einkalkuliert werden. Unterhalb dieses Levels sollte die 15.900er Marke stützend wirken. (26.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigte sich auch am gestrigen Dienstag wenig bewegt und legte dabei erneut nur 0,1% auf 16.212 Punkte zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die deutschen Blue Chips hätten auch gestern auf der Stelle getreten, selbst wenn es in der Spitze am Mittag kurzzeitig bis auf 16.226 Punkte hinaufgegangen sei. Zuvor seien die Notierungen jedoch mit leichten Verlusten (Vortagsschluss bei 16.191) bei 16.170 Zählern in die Sitzung gestartet und wenig später auf das Tagestief bei 16.136 gefallen. Wie schon am Vortag hätten die Kurse anschließend jedoch nach oben drehen und in die Gewinnzone zurückkehren können. Zur Schlussglocke habe der DAX schließlich bei 16.212 Punkten notiert.