Ausblick: Die Schiebezone zwischen 15.000 und 15.182 habe auch am letzten Handelstag der Woche das Kursgeschehen dominiert.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, sollte der DAX per Tagesschluss über 15.182 steigen und den Ausbruch mit weiteren Kursanstiegen, idealerweise über das Intraday-Top vom Freitag hinweg, bestätigen. Oberhalb dieses Levels hätten die Notierungen Platz bis an die Volumenspitze bei 15.225/15.250 Punkten, die allerdings vom aktuellen Januar-Hoch bei 15.270 verstärkt werde und daher eine gewisse Bremskraft entfalten könnte. Die nächsten Hürden wären dann bei 15.500 und 15.600 zu finden.



Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung könne dagegen weiterhin bei 15.095/15.084 angetragen werden. Falle der DAX unter dieses Niveau, dürfte die 15.000er Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte einen Rückfall in Richtung 14.935/14.925 begünstigen, wobei das Wochentief bei 14.970 Punkten zuvor noch stützend wirken sollte. Komme es zu einer größeren Korrektur, müsste mit einem Test des 2021er Oktober-Tiefs bei 14.819 und/oder der 14.800er Marke gerechnet werden, bevor es um die Auffangzone aus Juni-Hoch (14.709) und Dezember-Top (14.676) gehen könnte. (30.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat sich am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,1% aus einer insgesamt positiven Woche (+0,8%) verabschiedet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit dem Tageshoch bei 15.186 Punkten habe der DAX am Freitag das Gap vom 19. Januar geschlossen. Der Ausbruch über die obere Begrenzung der aktuellen Schiebezone sei jedoch wieder zurückgenommen worden und die Notierungen seien am frühen Nachmittag auf das Tagestief bei 15.078 zurückgefallen. Zur Schlussglocke sei der DAX schließlich erneut am Bremsbereich rund um 15.150 Punkte hängengeblieben.