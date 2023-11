Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß vorgestern: "...Historisch niedrige DAX Vola (VDAX NEW 15,11)." Dabei geht es mit dem DAX einfach oft aufwärts, egal was die Widerstandslage aussagt, egal wie groß und dick die Widerstände ausgeprägt sind, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Demnach könnte man auch sagen: Wozu seien Widerstände da? Antwort: "Um sie durchzumachen!" DAX Tagesschluss sei gestern 15.748 gewesen. Der DAX habe seit dem in der Tat große Widerstände bei 15.365 und 15.645/15.660 pulverisiert.Der DAX habe den aktuellen Stundenkerzenchart-Aufwärtstrendkanal (15.750/15.770) oberseitig ausgereizt, zeige aber bisher keinen Pullback. So ein Pullback könnte aktuell heruntereichen bis 15.660, 15.575, 15.535 oder 15.470. Ob indes bereits jetzt ein Pullback komme, sei unklar. Zu ähnlichen Gelegenheiten, a) im Herbst und b) bei historisch niedriger DAX Vola (VDAX NEW), seien Pullbacks oftmals ausgeblieben. Zeige der DAX keinen Pullback, so wären heute bereits 15.925/15.945 erreichbar. 1) Da der DAX per Tagesschluss über 15.660 gestiegen sei, könne 16.240/16.290 das Ziel sein. Davon wären mit Glück nach Vola-Lehre heute schon ca. 16.014/16.067 abzuarbeiten. (16.11.2023/ac/a/m)