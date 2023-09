Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX wurde bei 16.000 abgewiesen, kein Wunder, dort postierten sich zuvor mehrere bedeutende Widerstände, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Wochenschlusskurs sei 15.840 gewesen.Die DAX Ausgangslage spreche eher für weiter fallende Kurse, wobei ein Trendwechsel erst unter 15.580 stattfinde. Man könnte sogar so "verrückt" sein zu sagen, dass über 15.580 ein Aufwärtstrend vorliege, doch das werde nach Meinung der BNP Paribas der Situation nicht gerecht und locke flüchtige Leser in Käufe. Doch kaufen könne man nach Meinung der BNP Paribas nur viel tiefer, bei 15.450 oder nach deutlichen Tagesschlusskursen über 16.000. Der heutige Sondertag, ein börsenfreier US-Tag, könnte den DAX jedoch zunächst in einer engen Spanne zwischen 15.850 und 15.900 verharren lassen. Der DAX beginne demnach freundlich, steige bis 15.900 (erweiterte Widerstandszone 15.899/15.909/15.916) und falle dann zu 15.850/15.840. (04.09.2023/ac/a/m)