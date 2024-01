Im DAX stünden zum Wochenstart die Aktie von QIAGEN (ISIN NL0012169213 / WKN A2DKCH) und Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) im Fokus. Airbus dürfte von einem neuen Problem des US-Konkurrenten Boeing (ISIN US0970231058 / WKN 850471) profitieren. Nach dem Abriss eines Fensters während eines Fluges lasse die US-Gesellschaft Alaska Airlines (ISIN US0116591092 / WKN 869843) vorerst alle ihre Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max am Boden. QIAGEN habe derweil angekündigt, 300 Millionen Dollar an die Aktionäre ausschütten zu wollen.



Im MDAX bleibe Evotec (ISIN DE0005664809 / WKN 566480) weiter im Blick. Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Werner Lanthaler bleibe es spannend, ob sich die Aktie nun weiter stabilisieren könne.



Zudem stünden zum Wochenstart einige Analysteneinschätzungen im Fokus. Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704 / WKN 531370) dürfte von einer Kaufempfehlung durch die UBS profitieren. Jefferies habe das Ziel für Meta (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) angehoben.



Die US-Märkte hätten am Freitag leicht im Plus geschlossen. Der Dow Jones Industrial habe am Ende 0,1 Prozent auf 37.466,11 Punkte gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 02 Prozent auf 16.305,98 Punkte zugelegt. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es ebenfalls um 0,2 Prozent auf 4.697,24 Zähler nach oben gegangen.



Die chinesischen Börsen seien am Montag schwach in die neue Woche gestartet. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um rund ein Prozent gefallen. Der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe mit einem Minus von gut zwei Prozent sogar noch deutlicher unter Druck gestanden. (08.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitag mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 16.594,21 Zählern aus dem Handel gegangen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Insgesamt habe sich der Wochenverlust damit auf knapp ein Prozent summiert. Auch zum Start der neuen Woche sei wenig Schwung zu erwarten. Der Broker IG taxiere den DAX am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt rund 0,1 Prozent tiefer auf 16.574 Punkte.Auf der Terminseite bleibe es weiterhin ruhig. Bei der Deutschen EuroShop (ISIN DE0007480204 / WKN 748020) finde heute eine außerordentliche Hauptversammlung statt. Der Blick falle derweil in die USA. Dort würden die Technik-Messe CES in Las Vegas starten. Zu den Unternehmen, die zum Auftakt ihre Neuheiten vorstellen würden, würden die Elektronikriesen Samsung (ISIN US7960542030 / WKN 923086), LG (ISIN US50186Q2021 / WKN 576798) und Sony (ISIN JP3435000009 / WKN 853687) sowie der deutsche Bosch-Konzern zählen. Unter den Trends stehe in diesem Jahr KI besonders im Fokus. Auch Autowerte seien vor Ort wie Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) oder Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900).