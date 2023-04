Im Tagesverlauf würden auch Hypoport (ISIN DE0005493365 / WKN 549336), Morgan Stanley (ISIN US6174464486 / WKN 885836), IBM (ISIN US4592001014 / WKN 851399), Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) und Alcoa (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7) ihre Zahlen melden. Am Vorabend nach US-Börsenschluss habe bereits Netflix (ISIN US64110L1061 / WKN 552484) seine Zahlen veröffentlicht.



Zudem finde bei Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) und Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) der Kapitalmarkttag statt. Bei Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) und Covestro (ISIN DE0006062144 / WKN 606214) werde die Hauptversammlung durchgeführt.



Die US-Aktienmärkte seien am Dienstag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial habe mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 33.976,63 Punkten geschlossen. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe um 0,09 Prozent auf 4.154,87 Zähler zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 0,03 Prozent auf 13.091,79 Punkte gestiegen.



Die Anleger an den Börsen Asiens hätten sich am Mittwoch zurückgehalten. Die US-Quartalsberichtssaison der Unternehmen habe durchwachsene Signale geliefert. Zudem würden sich die Blicke weiter auf die Geldpolitik der US-Notenbank vor dem bald anstehenden Zinsentscheid richten. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 0,5 Prozent gefallen. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sei um 0,7 Prozent gesunken. In Japan habe der Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) im späten Handel 0,3 Prozent eingebüßt.



Mit Material von dpa-AFX (19.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wenig Bewegung zeichnet sich zur Wochenmitte zunächst beim DAX ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG habe den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,1 Prozent auf 15.867 Punkte taxiert. Die runde Marke von 16.000 Punkten bleibe im Blick, erweise sich aber als zäher Widerstand.Diese Marke sowie das Rekordhoch bei 16.290 Punkten zögen die Anleger in ihren Bann, so Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gewinnmitnahmen blieben überschaubar. Die Sorge, ein neues Rekordhoch zu verpassen, sei derzeit größer als die Angst vor einem Rücksetzer.