Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe um 0,37 Prozent auf 15.184,100 Zähler nachgegeben. Hier hätten sich Kurse aus der Halbleiterbranche wie KLA (ISIN US4824801009 / WKN 865884), Broadcom (ISIN US11135F1012 / WKN A2JG9Z) und Applied Materials (ISIN US0382221051 / WKN 865177) mit Aufschlägen von bis zu knapp vier Prozent gut gehalten.



Nach den deutlichen Gewinnen am Donnerstag sei es am Freitag an den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten etwas nach unten gegangen. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) im späten Handel rund 0,6 Prozent nachgegeben und damit einen Teil seiner Wochengewinne wieder eingebüßt. Per saldo stehe seit vergangenem Freitag aber bisher ein Plus von etwas mehr als vier Prozent auf der Kurstafel.



Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe am Freitag zuletzt etwas mehr als ein Prozent verloren. Anders als der Nikkei 225 habe er auch auf Wochensicht etwas nachgegeben. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) seit vergangenen Freitag etwas zulegen können, auch wenn er am letzten Handelstag der Woche im Späthandel um rund zwei Prozent nach unten gegangen sei.



Auf Unternehmensseite stünden am heutigen Freitag einige Quartalszahlen im Fokus. Am Vorabend habe Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) mit einer Prognosesenkung für schlechte Stimmung gesorgt. Am heutigen Freitag würden einige US-Banken berichten: unter anderem J.P. Morgan (ISIN US46625H1005 / WKN 850628), Wells Fargo (ISIN US9497461015 / WKN 857949) und die Citigroup (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V). Fraport (ISIN DE0005773303 / WKN 577330) veröffentliche die Verkehrszahlen für September und Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) gebe die Auslieferungszahlen für September bekannt.



Zudem gebe es einige Analysteneinschätzungen. HSBC habe Zalando (ISIN DE000ZAL1111 / WKN ZAL111) von "hold" auf "buy" hochgestuft, Morgan Stanley MorphoSys (ISIN DE0006632003 / WKN 663200) von "underweight" auf "overweight". Im Fokus stehe zudem weiter die Rüstungsaktie Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000), die am Donnerstag erneut der Top-Gewinner im DAX gewesen sei.



Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15.405 Punkte. Mit bisher über einem Prozent Kurserholung hätten die Anleger die neue Gewaltspirale im Nahen Osten bisher gut weggesteckt.Im Bereich seiner 200-Tage-Linien - Gradmesser für den längerfristigen Trend - tue sich der DAX nun aber schwer. Jones Industrial um 0,51 Prozent auf 33.631,14 Punkte gefallen. Er habe damit vorerst die Erholung beendet, die den Dow vier Börsentage in Folge nach oben getrieben habe. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,62 Prozent auf 4.349,61 Punkte verloren.