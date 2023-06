Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas sei am Montag wieder der Normalität gewichen. Die Anleger hätten sich an der Wall Street auch wegen enttäuschender Wirtschaftsdaten zurückgezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Freitag mehr als zwei Prozent gewonnen habe, habe nun um 0,59 Prozent auf 33.562,86 Punkte nachgegeben.



Besonders im Blickfeld habe zum Wochenstart wieder der Technologiesektor gestanden. Zeitweise angetrieben von den rekordhohen Apple-Aktien habe der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sein höchstes Niveau seit mehr als einem Jahr gefestigt. Während es bei Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) nach der Vorstellung einer Computer-Brille zu Gewinnmitnahmen gekommen sei, sei für den NASDAQ-Index noch ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 14.556,50 Punkte übrig geblieben. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei dem Dow um 0,20 Prozent auf 4.273,79 Zähler nach unten gefolgt.



Die Börsen Asiens hätten am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) kurz vor Handelsende um 0,7 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe um 0,8 Prozent zugelegt, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai auf der Stelle getreten habe.



Auf der Terminseite bleibe es auch am Dienstag ruhig. Bei Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) und BayWa (ISIN DE0005194062 / WKN 519406) würden die Hauptversammlungen stattfinden. Bei Apple finde der zweite Tag der Entwicklerkonferenz WWDC statt. Im Blick stünden am heutigen Dienstag zudem die Auf- und Absteiger im MDAX & Co. Überraschend habe es auch die SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747 / WKN A2AR94) in den MDAX geschafft.



Im Fokus stehe zudem RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712). Berenberg habe hier das Kursziel erhöht. Im Blick bleibe außerdem die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750). Hier werde es spannend, ob die Gegenbewegung vom Montag fortgesetzt werden könne.



Mit Material von dpa-AFX (06.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwächeren Wochenauftakt zeichnet sich im DAX am Dienstag wenig Bewegung ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start sieben Punkte tiefer auf 15.956 Punkte. Tags zuvor habe der DAX mit 16.114 Punkten im frühen Handel zunächst an den starken Wochenausklang angeknüpft, sei dann letztlich aber klar ins Minus gedreht.Der DAX habe im Bereich seiner seitwärts laufenden 21-Tage-Linie geschlossen, die den kurzfristigen Trend anzeige. Bei aktuell 15.780 Punkten warte die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Nach dem kürzlich in letzter Minute abgehakten US-Schuldenstreit stehe wieder die Zinsentwicklung im Vordergrund.