Außerdem könnten einige Analysteneinschätzungen für Bewegung sorgen. Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Siemens von 180 auf 220 Euro erhöht. Die UBS erhöhe derweil das Kursziel für Airbus von 110 auf 160 Euro und stuft die Aktie von "sell" auf "neutral" hoch. Goldman Sachs sehe bei Nordex höheres Potenzial. Das Kursziel sei hier von 15,00 auf 17,50 Euro angehoben worden. Und Jefferies habe das Kursziel für Munich Re von 435 auf 485 Euro erhöht. Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe TUI von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 10,00 Euro angehoben.



Jefferies habe derweil das Kursziel für Bayer von 37 auf 29 Euro gesenkt. Die Aktie könnte aber dennoch stabil starten, nachdem das Unternehmen in den USA einen weiteren Glyphosat-Prozess habe gewinnen können.



Am Dienstagabend habe die Deutsche Börse die Index-Veränderungen für die DAX-Familie per 18. März bekannt gegeben. MorphoSys und Bilfinger würden in den MDAX aufsteigen.



In den USA hätten am Dienstag insbesondere die Technologiewerte unter Druck gestanden. Der NASDAQ 100 habe 1,8 Prozent auf 17.897,87 Zähler verloren. Der Dow Jones sei mit einem Minus von einem Prozent auf 38.585,19 Punkten aus dem Handel gegangen. Auch der marktbreite S&P 500 habe ein Prozent auf 5.078,65 Zähler nachgegeben.



In Asien hätten sich die wichtigsten Aktienmärkte uneinheitlich präsentiert. Der japanische Leitindex sei nahezu unverändert bei 40.090,78 Punkten aus dem Handel gegangen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel 0,3 Prozent eingebüßt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe hingegen zuletzt 1,8 Prozent zugelegt. (06.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Dienstag wenig bewegt gezeigt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er habe am Ende 0,1 Prozent tiefer bei 17.698,40 Zählern geschlossen. Und auch am heutigen Mittwoch zeichne sich wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher bei 17.722 Punkte. Im Blickfeld stehe heute die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress. Am Donnerstag würden die Anleger auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) blicken.Im Blickpunkt stünden heute einige Geschäftszahlen. Es würden unter anderem Symrise und die DHL Group berichten. Der Blick gehe zudem auch nach Grünheide bei Berlin. Dort stünden nach einem mutamaßlichen Brandanschlag die Bänder von Tesla still.