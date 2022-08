Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat es weiterhin mit einem schwierigen Umfeld zu tun, so die Analysten der Helaba.Hohe Energiepreise würden gleichermaßen für Inflations- und Zinssorgen wie Rezessionsängste sorgen, zumal die Notenbanken bereit seien, Wachstumseinbußen in Kauf zu nehmen. Beides laste auf der Kursentwicklung und so sei die Gegenbewegung zu der Schwäche seit Mitte August verhalten ausgefallen.Auch technisch würden die negativen Signale beispielsweise von DMI und MACD dominieren. Überverkauftsignale hätten bisher noch keine Stabilisierung zeitigen können und am Freitag habe ein neues Tief bei 12.939 zu Buche gestanden, womit das 61,8%-Level im Test stehe. Die nächste Haltemarke sei bei 12.827 zu finden, könnte aber im Rahmen einer schwachen Eröffnung bereits durchbrochen werden, womit sich die Kursperspektiven weiter eintrüben würden. (29.08.2022/ac/a/m)