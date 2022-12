Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Am Freitag hieß es: "...Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann heute ausgehend vom Tagesschlusskurs 13.914 bis 14.000 steigen und bekommt dann die erste Gegenwehr der Verkäufer zu spüren...". Tatsächlich wurde das Tageshoch bei 14.000,68 markiert, wie aus der aktuellen Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe die Woche vor Weihnachten bei 13.941 beendet.



Unter 14.197 zeige der DAX-Trendpfeil abwärts, denn unter 14.197 sei eine 1-monatige Topbildungsphase abgeschlossen worden. Vorerst bleibe die Arbeitsthese bestehen, dass sich das DAX-Handelsgeschehen zwischen den Jahren weiter in der Kernzone zwischen 13.800 und 14.200 abspiele. DAX-Hauptszenario für heute: 1) Der DAX habe heute die Chance, oberhalb von 14.000 zu starten, wenn man nach der Taktung der Vorbörse (ca. 14.010) gehe. Der Index hätte dadurch die Möglichkeit für Anstiege bis 14.125/14.130. 2) Ab 14.125/14.130 (EMA200/h1/Tages-Pivot-R3) bekäme der DAX dann die Gegenwehr der Verkäufer zu spüren, so dass sich ein Pullback bis 14.000 ergeben könnte. (27.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >