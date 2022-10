Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte sich zuletzt in einem unbändigem Akt der Kauflaune nach oben katapultiert und sogar den grünen Aufwärtstrendkanal verlassen und größere Abwärtstrends attackiert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Nachbörse habe sich am Freitagabend im Sog eines krass steigenden US Marktes nochmals 100 Punkte über den XETRA DAX Schlusskurs 13.243, bis 13.350 erhoben.



Wenn die Kauflaune außerhalb des Kanals noch andauere, dann könnte der DAX die Ziele 13.565/13.577, 13.689 und 13.795 erreichen. Schon ab knapp über 13.260, nach einem frühen 90 Punkte Dip vom Abendhoch, bzw. erweitert ab 13.260/13.220, könnte der DAX wieder steigen und sich zügig bis zum Abendhoch 13.350 erheben und die größeren Ziele wie oben genannt in Angriff nehmen. Ermüdungserscheinungen der Bullen würden unterhalb von 13.125 und unter 13.030 offenbar werden. Die Warnsignale würden sich unterhalb von 12.932 verstärken. (31.10.2022/ac/a/m)



