Neben Daimler Truck habe auch Redcare Pharmacy bereits am Dienstag frische Zahlen vorgelegt. Der Online-Arzneimittelversender erhöhe seine Umsatzprognose und Zielvorgabe für die bereinigte EBITDA-Marge. Kursgewinne dürfte es am Dienstag auch bei TeamViewer geben. Das Unternehmen liefere einen erfreulichen Q2-Bericht ab und bestätige seine Jahresprognose.



Kleinere Brötchen müsse indes Hypoport backen. Bereits am Montagabend habe das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. Der Umsatz dürfte insgesamt um bis zu 15 Prozent sinken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle mindestens 10 Millionen Euro erreichen. Die Prognose gelte aber nur, wenn sich die noch verhaltene Marktentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung leicht belebe.



Der deutsche Leitindex dürfte trotz der vielen Zahlenvorlagen relativ unverändert in den ersten Handelstag des Monats August starten.



WKN 555200 ) habe die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. In einer ersten Reaktion spreche ein Händler von "durchwachsenen Zahlen" und rechne mit "Gewinnmitnahmen". Auch Covestro könne mit seinem Zahlenwerk nicht glänzen. Eine wirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf sei unwahrscheinlich, so Finanzvorstand Thomas Toepfer. Daher rechne der CFO für 2023 mit Resultaten eher in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne für den operativen Gewinn und den freien operativen Mittelzufluss.