Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit vorletztem Montag überverkauft, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das sei aussagbar, weil der Abwärtstrendkanal vom Sommerhoch unterseitig ausgereizt und teilweise unterschritten gewesen sei. Der DAX habe seitdem keine Tiefs mehr (14.630) gezeigt. Der Index mühe sich seit fünf Tagen, daraus etwas zu machen. So sei zum Beispiel aufgefallen, dass der DAX seit fünf Handelstagen keine weiteren Tiefs ausgebildet habe. Die Anmutung des Charts zeige sich also in der Folge auch in der Realität mit Stabilisierungstendenzen. Der "Schlüssel" sei die Monatskerze von vor acht Tagen. Diese repräsentiere erste große Käufer großer Adressen. Dies erkenne die BNP Paribas anhand der langen 200 Punkte Lunte.Der DAX könnte heute weiter daran arbeiten, einen zweiten Anstieg bis 14.935 umzusetzen. Das sei nämlich das wahrscheinlichste Szenario, welches sich aus der 5-tägigen Konstellation ableiten lasse. Der Anstieg zu 14.935 bleibe aber nur ein Thema, solange der DAX per XETRA DAX nicht unter 14.630 falle. Der DAX müsste also kleinere intra day Schwächemomente unbedingt bei 14.675/14.650 auffangen, um die Chance auf den Anstieg zu 14.935/14.950 zu wahren. Mehr als 14.935/14.950 sei auch heute für den DAX kaum drin (siehe 14.891/14.902 = Vola-Max). Wenn doch, dann wäre 15.045 das Ziel, eine alte Kurslücke. Der erste DAX Widerstand des Tages sei aber schon die Big Picture Horizontale 14.816. (31.10.2023/ac/a/m)