Paris (www.aktiencheck.de) - Seit zwei Wochen liegt ein neues mittelfristiges DAX-Verkaufssignal durch den Durchbruch an der Jahrestiefhorizontale 12.440 vor, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das sei das Märztief bzw. Sommertief 2022 gewesen. Der DAX sei daraufhin von 12.440 bis 11.863 gefallen.



Heute komme es zu weiteren Zwischenanstiegen (Rebounds) an diese (sell trigger-)Horizontale 12.440. Wenn der DAX abermals im Bereich 12.415/12.440 scheitern sollte, festige sich das Herbstsignal. Etabliere sich der DAX für mehrere Tage deutlich über 12.440, würde das Signal neutralisiert werden. Eine Trendwende gelinge aber nur oberhalb von 13.565, ein weiter Weg. Am Besten gelinge die DAX-Einordnung für heute aus Sicht der BNP Paribas, indem sie den DAX zwischen 12.415 und 12.180 verorte, wobei gelte: fester Start und DAX Hoch bei 12.415, dann Pullback bis 12.180. (04.10.2022/ac/a/m)



