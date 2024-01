Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die verkürzte, letzte Handelswoche war ein charttechnisches Non-Event, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegte sich weiter seitwärts in der mehrtägigen Range, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute würden sich die Futures zum Beginn der Vorbörse freundlich zeigen und einen Handelsstart an der Rangeoberkante andeuten.



Nachdem in der vergangenen Woche mehrere Attacken auf die Rangeoberkante bei 16.770 - 16.790 vereitelt worden seien, könnten die Bullen jetzt einen weiteren Ausbruchsversuch starten. Gelinge dem DAX ein nachhaltiger Ausbruch über 16.790, entstünden Kaufsignale für eine Aufwärtswelle bis 16.890 und 17.003 sowie später 17.170. Würden die Käufer erneut scheitern und den Index wieder in die Seitwärtsrange zurückfallen lassen, wäre weiterhin Abwarten angesagt. Rutsche der Index signifikant unter 16.690 zurück, würde tiefe Konsolidierung bis zur Rangeunterkante bei 16.625 oder bis 16.450 - 16.529 drohen. (02.01.2024/ac/a/m)



