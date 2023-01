Der marktbreite S&P 500 habe um 0,34 Prozent auf 3.983,17 Zähler moderat zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,50 Prozent höher bei 11.459,61 Punkten geschlossen, nachdem er am Vortag bereits kräftig gestiegen sei.



Die wichtigsten Aktienindices in Asien hätten am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,8 Prozent gestiegen und der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong habe um 0,7 Prozent zugelegt. Eine schwache globale Nachfrage und die Corona-Lage in China hätten den chinesischen Außenhandel auch im Dezember belastet. Die Exporte und Importe seien gefallen, wenngleich nicht ganz so stark wie erwartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 1,2 Prozent tiefer geschlossen.



Im Blickpunkt dürften am heutigen Freitag am Markt insbesondere der Bitcoin und Gold stehen. Beide Werte hätten zuletzt deutlich zulegen können. Auf Unternehmensseite stünden einige Quartalsberichte auf dem Programm. HELLA (ISIN DE000A13SX22 / WKN A13SX2), UnitedHealth (ISIN US91324P1021 / WKN 869561), BlackRock (ISIN US09247X1019 / WKN 928193), J.P. Morgan (ISIN US46625H1005 / WKN 850628), Wells Fargo (ISIN US9497461015 / WKN 857949) und die Citigroup (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V) veröffentlichten ihre Zahlen.



Zudem dürften Anleger auf den Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet (ISIN DE0005089031 / WKN 508903) schauen. Er erwäge laut Kreisen den Start des Börsengangs seiner Hosting-Tochter Ionos in der kommenden Woche. Im Fokus stünden zudem die Top-Performer der vergangenen Woche im SDAX: Anleger würden gespannt darauf blicken, ob die zuletzt starke Entwicklung bei der SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747 / WKN A2AR94), SMA Solar (ISIN DE000A0DJ6J9 / WKN A0DJ6J) und PVA TePla (ISIN DE0007461006 / WKN 746100) weitergehe.



Mit Material von dpa-AFX (13.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Ende einer weiteren starken Woche kann der DAX seine Gewinne wohl zunächst halten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start kaum verändert auf 15.062 Punkte. Tags zuvor sei der DAX erstmals seit Februar 2022 wieder über die runde Marke von 15.000 Zählern geklettert.In den ersten neun Handelstagen 2023 habe er dabei über acht Prozent zugelegt. Auch an der Wall Street sei es nach den wie erhofft moderateren Inflationsdaten weiter aufwärts gegangen. Die US-Indices würden ihren europäischen Pendants - anders als teils in den vergangenen Jahren - aber deutlich hinterher hängen. So liege der Dow im bisherigen Jahr nur etwa 3 Prozent vorne und der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) mit 3,7 Prozent. Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145 / WKN 965814) habe derweil rund 8,8 Prozent gewonnen und der Stoxx Europe 600 immerhin gut 6 Prozent. Jones Industrial den Anstieg auf das höchste Niveau seit Mitte Dezember beschert. Zur Schlussglocke habe auf der Kurstafel in Plus von 0,64 Prozent auf 34.189,97 Punkte gestanden. Der Anstieg der Verbraucherpreise sei im Dezember auf 6,5 Prozent zurückgegangen von 7,1 im November.