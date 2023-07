Am Ende einer starken Börsenwoche sei den US-Börsen etwas die Puste ausgegangen. Während der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag noch eine kleine Schippe habe drauflegen können, hätten Tech-Werte im Schnitt leichte Verluste verzeichnet. Zuletzt habe der überraschend starke Rückgang der Inflation in den USA für gute Laune gesorgt. Nun hätten robuste Konjunkturdaten die Befürchtung geweckt, dass die US-Notenbank eventuell doch etwas energischer als bislang gedacht gegen die hohe Teuerung vorgehen müsse. Die Stimmung der Verbraucher habe sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der Dow Jones Industrial habe um 0,33 Prozent auf 34.509,03 Punkte zugelegt. Damit ergebe sich ein Wochengewinn von 2,29 Prozent.



Die Aktienmärkte in Asien hätten zum Start in die neue Woche etwas nachgegeben. Chinas Wirtschaft wachse langsamer als erwartet. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt sei im zweiten Jahresquartal im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen. Damit sei das Wachstum zwar etwas stärker ausgefallen als zum Jahresauftakt. Von Bloomberg befragte Experten hätten allerdings mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe um 1,1 Prozent nachgegeben. In Tokio habe der Handel feiertagsbedingt geruht.



Zum Wochenstart sei es auf der Terminseite noch recht ruhig, bevor im weiteren Wochenverlauf die US-Berichtssaision immer mehr in Fahrt komme. Am heutigen Montag veröffentliche unter anderem Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) seine Quartalszahlen. Im Fokus stünden einige Analysteneinschätzungen. Barclays habe die Kursziele für UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF), Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF), Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) und die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) angehoben, für die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) hingegen leicht gesenkt. Bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) stehe der Cybertruck im Blickpunkt. Nahezu vier Jahre nach der Präsentation habe Tesla nun die Produktion seines Elektro-Pickups "Cybertruck" gestartet.



(17.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der insgesamt starken Vorwoche mit schwächerem Freitag zeichnen sich im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag weitere Gewinnmitnahmen ab, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent im Minus auf 16.051 Punkte. In der Vorwoche habe der DAX von seiner Korrektur vom Jahreshoch bei 16.427 Punkten seit Mitte Juni 3,2 Prozent wieder gutmacht.