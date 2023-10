Nach einem lethargischen Börsengeschehen habe der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Mittwoch einen kleinen Gewinn verbucht. Mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 33.804,87 Zähler sei es für den Dow den vierten Handelstag in Folge aufwärts gegangen. Für die anderen großen Börsenbarometer sei es noch etwas stärker nach oben gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 0,43 Prozent auf 4.376,95 Punkte gestiegen. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 0,72 Prozent auf 15.241,12 Zähler zugelegt.



Die asiatischen Börsen hätten am Morgen den positiven Börsentrend schwungvoll aufgenommen. In Tokio habe der Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) um zuletzt 1,4 Prozent angezogen und habe damit seine jüngsten Gewinne ausgebaut. Der CSI 300, der die Werte an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen umfasse, habe 0,9 Prozent zugelegt. In Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) sogar zwei Prozent an Wert gewonnen. Für Optimismus habe auch gesorgt, dass ein chinesischer Staatsfonds Aktien der größten Banken des Landes gekauft habe.



Auf Unternehmensseite stünden am heutigen Donnerstag weiterhin die Aktien um Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B), Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) und FMC (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) im Fokus. Während es nach starken Studiendaten bei Novo kräftig nach oben gegangen sei, hätten Fresenius und FMC am Mittwoch massive Verluste einstecken müssen.



Im Blick stünden zudem weiterhin die Rüstungsaktien um Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) & Co. Rheinmetall habe am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung 2,7 Prozent zulegen können. Damit sei die Aktie der beste Wert des Tages im DAX gewesen. Auch die Autobauer um Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) dürfte im Blickfeld bleiben. Die VW-Tochter Porsche habe am Mittwoch starke Verkaufszahlen gemeldet. Der österreichische Technologiekonzern Kontron (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) wolle den US-Softwarespezialisten Bsquare (ISIN: US11776U3005, WKN: A0HGDS) kaufen. Für jede ausstehende Stammaktie würden dabei 1,90 US-Dollar geboten, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mitgeteilt hätten. (12.10.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15.521 Punkte. Erleichterung herrsche, nachdem am Vorabend das Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht worden sei.