Ausblick: Aus charttechnischer Sicht dominiere die zuletzt kursbestimmende Konsolidierung weiterhin den Chartverlauf.



Das Long-Szenario: Um die Schiebephase nach oben aufzulösen, müsste der deutsche Leitindex im ersten Schritt über die 16.000er Barriere steigen. Direkt darüber sollte anschließend das aktuelle Jahreshoch bei 16.012 überwunden werden, das zusammen mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 einen Doppelwiderstand bilde. Könne sich der DAX über diese Hürde schieben, würde sich im Anschluss weiteres Aufwärtspotenzial bis an das Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten eröffnen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne die erste Unterstützung weiterhin am Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 Punkten angetragen werden. Unterhalb dieser Haltelinie würde sich auch das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 als Haltestelle für einen Rücksetzer anbieten. Darunter müsste auf die Auffangzone rund um das März-Top bei 15.706 geachtet werden. Sollte der DAX unter dieses Niveau fallen, könnte eine Ausweitung der Verkäufe - über das Verlaufshoch vom 9. Februar bei 15.659 hinweg - bis zum Volumenmaximum bei 15.525/15.500 nicht ausgeschlossen werden. (15.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat sich am Freitag mit einem Kursplus von 0,5% ins Wochenende verabschiedet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX zuletzt überwiegend abwärts tendiert habe, hätten sich die Blue Chips zum Abschluss der zweiten Mai-Woche von ihrer positiven Seite präsentiert. Dabei seien die Notierungen schon zur Eröffnung bei 15.918 mit einem kleinen Gap (Vortagsschluss bei 15.835) in den Handel gestartet und in der Spitze bis auf 15.938 gestiegen. Danach hätten die Kurse über weite Strecken um die 15.900er Marke gependelt und seien schließlich bei 15.914 über die Ziellinie gegangen. Auf Wochensicht habe der DAX damit erstmals seit Anfang April wieder leichte Verluste (-0,3%) verbuchen müssen.