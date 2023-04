Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.872 habe der DAX ein kleines Plus (0,1%) in den Feierabend gerettet. Aus charttechnischer Sicht verharre das Aktienbarometer indes weiterhin im Konsolidierungsmodus.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite sollte der deutsche Leitindex im ersten Schritt per Tagesschluss über das Vorwochenhoch bei 15.916 steigen und im Anschluss auch das aktuelle 2023er Top vom Montag bei 15.919 überbieten. Oberhalb dieser Hürde könnte dann ein Hochlauf an die 16.000er Barriere lanciert werden, die zusammen mit dem 2021er August-Top bei 16.030 einen Bremsbereich darstelle. Gelinge der Sprung über dieses Level, hätten die Kurse Platz bis ans Allzeithoch bei 16.290 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt unverändert am Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 Zählern angetragen werden. Eine Etage tiefer biete sich das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 als Unterstützung an, es folge die Auffangzone rund um das März-Hoch bei 15.706 Punkten. Sollte der DAX unter dieses Niveau fallen, müsste auf das Top vom 9. Februar bei 15.659 geachtet werden. Würden die Blue Chips dort den Halt verlieren, könnte es zu einem Rückfall an das Volumenmaximum im Bereich von 15.525/15.500 Punkten kommen. (26.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat gestern erst spät nach oben gedreht und ein kleines Plus über die Ziellinie gebracht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die heimischen Blue Chips zum Wochenauftakt immerhin noch auf ein neues Jahreshoch hätten steigen können, seien die Kurse gestern bereits an der Rückeroberung der 15.900er Marke gescheitert. Dabei seien die Notierungen schon zum Opening bei 15.837 in die Verlustzone gerutscht (Vortagsschluss bei 15.864) und hätten am Vormittag das Tagestief bei 15.795 Punkten markiert. Danach habe der Index über weite Strecken seitwärts tendiert, bevor es in der letzten halben Stunde auf das Tageshoch bei 15.892 Zählern gegangen sei.