Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Beruhigungspille der Notenbanken hat den Aktienmärkten geholfen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Nach schwachem Start habe der DAX am Vortag ein geschichtsträchtiges Intraday-Reversal vollzogen. Auch am Dienstag gehe es mit den Kursen weiter nach oben, wobei die Commerzbank eine führende Rolle einnehme. Der Markt müsse zudem den Ausblick von RWE verdauen. (21.03.2023/ac/a/m)