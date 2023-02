Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der starke Jahresauftakt macht kurzfristig für den Februar und langfristig mit Blick auf das Jahresende Mut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



So ziehe ein derart konstruktiver Jahresstart wie 2023 oftmals weitere Kurszuwächse nach sich. Charttechnisch stehe noch ein weiteres Pro-Argument zu Buche. Zuletzt habe der DAX® konsolidiert, wobei sich dieses Luftholen vollständig oberhalb der Haltezone von 15.000/14.800 Punkten vollzogen habe. Zuletzt hätten die Analysten immer wieder die Bedeutung dieser Kernunterstützungen unterstrichen, welche von 2021 bis 2022 und nun 2023 immer wieder ihre Relevanz unter Beweis gestellt habe. Oftmals könnten Anlegerinnen und Anleger mehr aus der Konsolidierung als aus dem vorangegangenen Kursanstieg lernen. Die milde Form der Korrektur unterstreiche, dass der Weg des geringsten Widerstandes weiterhin der gen Norden sei. Das jüngste Verlaufshoch bei 15.270 Punkten definiere dabei den nächsten Widerstand, ehe perspektivisch die Hochs bei 15.800 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken würden. Aufgrund der Bedeutung sei dagegen das Tief vom Oktober vergangenen Jahres bei 14.819 Punkten als Absicherung prädestiniert. (02.02.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >