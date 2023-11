Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.153 sei der Re-Break am September-Tief im ersten Versuch geglückt. Um den Ausbruch zu bestätigen, sollten nun aber weitere Kursanstiege erfolgen.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben durchzustarten, müsste der DAX im ersten Schritt (und auf Schlusskursbasis) über das aktuelle November-Top vom Freitag bei 15.270 ausbrechen. Darüber könnte sich ein Hochlauf an den GD50 (aktuell bei 15.342) und die Juli-Abwärtstrendgerade entwickeln, bevor das Juli- und das August-Tief bei 15.456 bzw. 15.469 in den Fokus rücken würden. Oberhalb des Zwischenhochs vom 29. September bei 15.516 müsste es dann über den Doppelwiderstand aus 200-Tage-Linie (15.642) und GD100 (15.643) gehen, um einen Sprint an das Volumenmaximum lancieren zu können.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen wieder am September-Tief bei 15.139 angetragen werden, darunter sollte dann die 15.000er Schwelle stützend wirken. Gehe der DAX unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel, dürfte es zu einem Test des Zwischentiefs vom 4. Oktober bei 14.948 und einem Gap-Close bei 14.923 kommen. Würden die Notierungen anschließend nicht nach oben drehen, müsste ein Rückfall in Richtung der 14.800er Schwelle einkalkuliert werden. (08.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am gestrigen Dienstag über das September-Tief steigen und 0,1% auf 15.153 gutmachen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach der starken Vorwoche (+3,4%) und der Rückkehr über die 15.000er Barriere habe der deutsche Leitindex am Montag zunächst einen Schritt zurück gemacht. Am gestrigen Dienstag hätten die Blue Chips mit der schwachen Eröffnung bei 15.085 (Vortagsschluss bei 15.136) an die Abwärtstendenzen vom Wochenauftakt angeknüpft und seien direkt nach dem Opening auf das Tagestief bei 15.068 Punkten gefallen. Der Sprung in die Gewinnzone sei erst am Nachmittag gelungen, wobei die Kurse in der Spitze bis auf 15.195 hätten steigen können.