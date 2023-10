Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - So schnell also kann der Wind wieder drehen! Dass der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zwar sehr schnell, letztlich aber nicht völlig unerwartet, das Gap 15.201/15.272 Zähler schloss - so weit okay, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Freitagsverlust von 1,55 Prozent sei dann aber doch deftig gewesen und die Tageskerze sehe nicht gut aus. Auf Wochenschlusskursbasis sei es sogar zu einem Sechs-Monats-Tief gekommen, so dass es in der anstehenden Woche darum gehen könnte, die waagerechte Unterstützungszone zwischen 14.948/15.033 Punkten zu behaupten. Gehe es darunter zurück, komme der strategisch noch einmal deutlich wichtigere Halt um 14.740/14.800 Zähler ins Spiel, wo sich eine immer mal wieder auffällige horizontale Zone sowie das erste bedeutende (38,2-Prozent-)Fibonacci-Retracement der September-2022/Juli-2023er-Aufwärtswelle befinden würden. In den vergangenen Jahren hat uns der deutsche Blue-Chip-Index aber zumeist positiv überrascht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Tue er das erneut, blicke man zunächst auf die um 15.550 Punkte verlaufende 38-Tage-Linie, an welcher er am Donnerstag abgeprallt sei. Das entscheidende Hindernis aber, das einer Jahresendrally im Wege stehe, sei die Kombination aus 200- und 55-Tage-Linie sowie knapp dreimonatigen Abwärtstrend bei derzeit etwa 15.640/15.670 Zählern. (16.10.2023/ac/a/m)