Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß: "...Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beginnt bereits unter 14.325 und schließt umgehend die ältere Kurslücke bei 14.266...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX Widerstand 14.325 sei weitgehend den ganzen Tag beachtet worden, nur kurz habe es eine Bullenfalle gegeben. Der DAX sei in der Tat bis 14.266 gefallen.



Die seit 15.11. abzulesenden RSI-Indikator-Divergenzen würden durch auf den DAX schlagen und zur Entladung der Divergenz-Spannung zumindest Richtung des DAX Ziels 14.150/14.125 oder sogar bis 13.800/13.600 führen. DAX Basis-Szenario für Do, 07.12.2022: Der DAX sei weiter im Abwärtsmodus und ziehe Richtung 14.150/14.125. Der Index bleibe dabei heute in der Regel ganztägig unter 14.350 und erreiche in Rebounds allenfalls 14.325/14.341. Nebenvariante 1: Nach Stundenschluss über 14.350 hätte der DAX die Chance, sich wieder in der neutralen Zone zwischen 14.325 und 14.570 zu etablieren. (08.12.2022/ac/a/m)



