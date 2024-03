Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte bei 17.824 ein großes typisches Kursziel als Resultat der fertigen Sommer-/Herbstkorrektur des Jahres 2023 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die Käufer seien im Abstand von einigen Tagen 2-mal bei 17.824 nicht weiter gekommen. Das sei schier unglaublich, denn: Der gestern fast schon tot geglaubte DAX-Aufwärtstrend halte wiederum sehr knapp. Bisher habe jeder Anflug von Schwäche durch resolute Käufer in neue Hochs verwandelt werden können, denn es liege aktuell seit Wochen eine ganz besondere und sehr selten vorkommende Anstiegsphase besonderer Bullenfestigkeit vor.Der DAX werde aktuell +100 Punkte über dem Vortagesschluss 17.746 taxiert. Der DAX beginne also fester. Es entstünden heute in den meisten Fällen neue DAX-Ziele bei 17.858/17.865/17.879. Somit könne es auch neue Allzeithochs bei 17.879+1 geben. Höher als 17.880 steige der DAX heute kaum. Der Weg zu den etwas höheren DAX-Zielen bei 17.910/17.935 bleibe durch den Pivot R3 des Tages versperrt. Allenfalls per Zufalls-Peak könnte der DAX kurz über 17.879 hinausragen. Der Index sei zudem teilweise überhitzend, stehe aus seinem aktuellen Trendkanal heraus. DAX "intra day"-Unterstützungen würden sich für heute bei 17.815 und 17.750 nennen lassen. (12.03.2024/ac/a/m)