Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) knüpft am Donnerstag an seine starken Vortagesgewinne an und klettert wieder über 14.100 Zähler, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor allem aus den USA würden die Nachrichten stimmen. An der Wall Street hätten die wichtigen Indices auf breiter Front zugelegt. Nachdem das US-Verbrauchervertrauen auf ein Achtmonatshoch geklettert sei, nehme die Angst vor einem Konjunktureinbruch ab. Zudem seien die Inflationserwartungen der Konsumenten gesunken.Nach dem Rücksetzer vergangener Woche habe es nicht danach ausgesehen: Doch nun scheine eine Weihnachtsrally doch möglich. (22.12.2022/ac/a/m)