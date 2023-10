Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Anschlusskäufe nach dem besten DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Tag seit Februar sorgten am gestrigen Mittwoch immerhin für ein Ein-Wochen-Hoch bei 15.486 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch auf Schlusskursbasis habe es zu einem kleinen Tagesplus von 0,24 Prozent gereicht. Kleiner Wermutstropfen: entscheidende Barrieren nach oben seien erneut nicht geknackt worden. Auffällig sei bereits die Hürde um 15.515/15.570 Zähler, wo sich das Zwei-Wochen-Hoch und die 38-Tage-Linie befänden. Auch darüber könnten die Bullen noch nicht feiern, denn der langfristige bedeutende 200-Tage-Durchschnitt würde den klassischen Rebound um 15.640 Zähler zulassen. Bei derzeit knapp 15.700 Punkten verlaufe ein weiterer massiver Doppel-Widerstand: die Kombination aus 55-Tage-Durschnitt und dem seit Ende Juli gültigen Abwärtstrend. Auch die Fibonacci-Retracements der vom Allzeithoch ausgehenden Abwärtswelle (16.528 auf 14.948 Punkte) seien natürlich von Belang: die Hälfte wäre bei 15.738 Zähler wettgemacht und über der 61,8-Prozent-Fibonacci-Marke von 15.924 Punkten wäre die Abwärtsbewegung vom Tisch. Letztlich könne man aber davon sprechen, dass derzeit etwa die 15.700er-Marke die große Wegscheide darstelle. Eine erste leichte Unterstützung zeige sich am Gap 15.201/15.272 Zähler. (12.10.2023/ac/a/m)

