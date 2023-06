"Steigende Leitzinsen sind, vor allem in Kombination mit hoher Inflation, vernichtend für die Unternehmensgewinne. Aber die Gewinne der großen DAX-Unternehmen sind mehrheitlich in dieser Zeit gestiegen, statt zu fallen. Dementsprechend glauben viele, dass dieser Aspekt den DAX nicht bremsen kann, weil er ihn bislang auch nicht hat stoppen können. Die kritische Lage bei regionalen US-Banken sieht man als erledigt an. Und was die zuletzt wieder sinkenden Wachstumsprognosen für Deutschland angeht, sagen sich die Bullen: Mag sein, aber das gilt sicher nicht für die Blue Chip-Unternehmen im DAX", erkläre Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX. Die Frage bleibe jedoch: Hätten sie damit recht, eine Gemengelage, bei der man sich normalerweise über eine gestandene Baisse nicht wundern würde, als harmlos, ja sogar als bullisch einzustufen?



Für Gehrt sei das schon fast eine philosophische Frage, auch, wenn es da um sehr konkrete Aspekte gehe. "Nämlich darum, wie viele derjenigen, die zuletzt kräftig zugelangt haben, in Wahrheit jetzt nur auf eine Gelegenheit warten, um Gewinne mitzunehmen und wie viele auf der anderen Seite bereit sind, immer weiter zu kaufen. Insbesondere dann, wenn der DAX diesen Bereich um 16.300 Punkte deutlich überwinden und damit aus rein charttechnischer Sicht ein markant bullisches Signal abliefern würde. Denn Risiken zu ignorieren, das ist eine emotionale und damit nicht logisch zu greifende Angelegenheit. Und genau darum geht es. Was viele nicht sehen ist, dass höhere Zinsen und Inflation mit einer erheblichen Zeitverzögerung wirken. Und bei großen Unternehmen, die die Preise lange hoch und die Kosten lange gedrückt halten können, erst recht."



Aber angenommen, die Gewinne bei den zuletzt haussierenden Aktien im DAX (was ja beileibe nicht alle seien), würden einbrechen, wäre selbst das kein zwingender Grund dafür, dass der DAX in eine Baisse einschwenke. "Ganz einfach weil wir dann nicht zum ersten Mal das Argument hören würden: Das ist ja nur eine kurze Delle da lohnt es nicht, zu verkaufen, im Gegenteil: Diese Blue Chips werden gestärkt aus der Krise hervorgehen, dann noch mehr verdienen, da greift man am besten schon mal vor und kauft noch mehr. Wie gesagt: Da denken und handeln sehr viele emotional."



So gesehen könnte man behaupten: In Sachen Ausbruch nach oben könne beim DAX eigentlich nichts schiefgehen, oder? Für Gehrt sei die Sache jedoch bei weitem nicht so klar: "Es muss nicht schiefgehen, aber es wäre fatal, das Risiko zu ignorieren, dass z.B. der heute stattfindende, dreifache Hexensabbat, d.h. die Abrechnung der Optionen und Future am Terminmarkt, keine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, dass keineswegs bullische Statements der US-Notenbank und der EZB zwar Abgaben auslösten, die aber sofort aufgekauft wurden. Oder dass es den Anlegern wirklich entgangen ist, dass jetzt weniger die Inflation zum Problem wird, sondern die Folgen ihrer Bekämpfung." (16.06.2023/ac/a/m)







