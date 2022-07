Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim auf ein Vierwochenhoch gestiegenen DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam es zur stärksten Rally seit Mitte März: in weniger als einer Woche legte der Index um fast 1000 Punkte zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit Leichtigkeit und quasi nebenbei sei der letztlich ein knapp fünf Wochen währender Abwärtstrend beendet worden. Erstmals wieder seit dem 10. Juni sei das Barometer am mittelfristig bedeutenden 38-Tage-Durchschnitt dran. Der nächste massive Widerstand läge dann im Bereich von 13.540/13.550 Zählern, wo sich die 55-Tage-Linie und das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Juni-Juli-Abwärtswelle befinden würden. Diese wäre dann über der 61,8-Prozent-Fibonacci-Marke bei 13.823 Zählern beendet und der DAX® könnte den am Jahreshoch beginnenden, derzeit um 14.250 Punkte verlaufenden Abwärtstrend ins Visier nehmen. Durch die jüngste Entwicklung habe sich die zwischenzeitlich kritische Lage deutlich entspannt. Ein Rücksetzer gen Ausbruchsniveau oder auch 13.000er-Marke wäre durchaus noch unschädlich. Von den Gleitenden Durchschnitten her biete die um 12.920 Zähler nach oben drehende 21-Tage-Linie Halt. Darunter müsste man sich dann wieder um die strategischen DAX®-Unterstützungen kümmern. Um diese noch einmal zu nennen: 12.270/12.390 Zähler stünden im absoluten Blickpunkt! (21.07.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >