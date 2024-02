Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist mehrfach nach oben ausgebrochen, einerseits über 16.290 (BIG PICTURE-Horizontale), andererseits über das Sommerhoch von 2023 bei 16.529 und schließlich auch über das Dezemberhoch 17.003, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX sei also im Aufwärtstrend. Einzig die Saisonalität und einige RSI-Indikator-Divergenzen würden anmahnen, die DAX Trendwendemarken nach unten im Auge zu behalten.Der DAX sei im Aufwärtstrend und auf dem Weg zu Zielen bei 17.423 und 17.824. Per Definition kippe der Aufwärtstrend nur und einzig unter 16.822. Unter 16.822 würde der DAX bis 15. März mindestens bis 16.345 fallen. Vorerst gehe es heute darum, dass Rücksetzer vom Hoch 17.198 über 17.003 enden würden oder nicht. Über 17.003 würden weitere DAX Jahreshochs im Rennen bleiben. Unter 17.003 würde schon eine Schwäche offenbar werden, die den DAX zumindest bis zum Gap 16.945 oder bis zum EMA200 des Stundenkerzencharts bei 16.907 abkippen lasse. In diesem Fall wäre der Rückweg über 17.003 bereits erschwert, aber nicht unmöglich. (20.02.2024/ac/a/m)