Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist schon vier Tage in der Warteschleife (bullische Flagge), ein Ende ist nicht in Sicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Ausgangslage sei demnach ähnlich wie gestern.



1) Dem DAX fehle das Folgehoch bei 13.400, welches sich nach der beschriebenen bullischen Flagge zeigen sollte. Freitag seien es nur 13.367 geworden, von 13.098 kommend. Auch gestern seien nur 13.337 erreicht worden. 2) Die Auflösung des "Missstandes" gelinge am besten mit der These, dass sich der DAX nochmals bei ca. 13.098/13.084 neu aufbaue und dann einen weiteren Versuch unternehme, bis 13.400 bzw. maximal bis 13.536/13.600 vorzustoßen. 3) Neue kleine DAX-Verkaufssignale würden nur unter 12.828 auftreten, was aber heute wegen des Pivot S3 des Tages bei 12.944 unwahrscheinlich sei. Auch der Tageskerzenchart-Kijun bei 12.917 wirke stützend, ebenso wie der große alte Trend vom Jahreshoch (12.917). (26.07.2022/ac/a/m)



