Ausblick: Auch zum Wochenstart habe der deutsche Leitindex nicht per Tagesschluss über die 18.000-Punkte-Marke ausbrechen können. Damit habe sich auf diesem Niveau jetzt eine charttechnische Hürde herausgebildet.



Das Long-Szenario: Um das richtungslose Quergeschiebe der zurückliegenden Sitzungen bullish aufzulösen, sollte der DAX über das Verlaufshoch vom vergangenen Dienstag bei 17.973 und anschließend per Tagesschluss über die 18.000er Barriere steigen. Zur Bestätigung müssten danach das Tageshoch vom Freitag und das amtierende Allzeithoch bei 18.038 bzw. 18.039 überboten werden. Gelinge der Sprung auf eine neue historische Bestmarke, wäre der Weg wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Würden die Kurse dagegen nach unten abdrehen, dürfte zunächst das Verlaufshoch vom 7. März bei 17.879 stützend wirken. Unterhalb dieser Haltelinie würde das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 mit der 17.800er Schwelle in den Fokus rücken. Würden die Blue Chips dort keinen Halt finden, müsste mit einem Test des Tiefs vom 7. März bei 17.619 gerechnet werden, bevor es zur Schließung der Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 kommen könnte. Unterhalb von 17.500 Punkten wäre der nächste Halt am Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 Zählern zu finden. (19.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte auch zum Start in die neue Woche keine Akzente setzen und ging kaum verändert aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Wie schon am Freitag sei der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt an einem nachhaltigen Ausbruch über die 18.000er Barriere gescheitert. Zwar hätten sich die Blue Chips - die zuvor bei 17.936 in die Sitzung gestartet seien - mit dem Tageshoch bei 18.015 kurzzeitig über die runde Tausender-Marke schieben können. In letzter Konsequenz habe die Kraft jedoch wieder nicht gereicht, zumal die Notierungen am Nachmittag in die Verlustzone zurücksetzten und im Tief auf 17.903 gefallen seien.