Ausblick: Nach sechs Gewinnwochen in Folge habe der deutsche Leitindex auf Wochensicht erstmals wieder ein kleines Minus von 0,1% verbuchen müssen.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite und eine Wiederaufnahme der jüngsten Jahresend-Rally sollte das Aktienbarometer im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über 16.800 Punkte steigen. Gelinge der Ausbruch und könne im Anschluss auch das Zwischenhoch vom Dienstag auf Schlusskursbasis überboten werden, könnte sich ein Sprint an die 17.000er Barriere mit dem frischen Allzeithoch (17.003 Punkte) entwickeln. Darüber wäre der Weg dann wieder frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen unverändert das Zwischenhoch vom 6. Dezember bei 16.727 im Fokus. Gehe der Index unterhalb dieses Levels aus dem Handel und falle anschließend unter 16.600 Punkte, müsste auf das Juli-Hoch bei 16.529 Punkten und das Juni-Top bei 16.427 Punkten geachtet werden. Würden die Blue Chips auch diesen Halt verlieren, dürften das Mai-Top bei 16.332 Punkten und das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter könnte es zu einem Rückfall an die beiden August-Tops bei 16.060 Punkten und 16.043 Punkten bzw. an die 16.000er Marke kommen. (18.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX präsentierte sich am Freitag ohne neue Impulse und ging am Ende nahezu unverändert ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche gleich mehrere neue Rekordstände markiert habe, sei den Blue Chips am großen Verfallstag schließlich die Luft ausgegangen. Zwar hätten die Notierungen mit dem Eröffnungskurs bei 16.823 Punkten erneut über die 16.800er Marke springen und in der Spitze bis auf 16.890 Punkte steigen können, im weiteren Verlauf habe sich jedoch das Blatt gewendet. Am Nachmittag habe der DAX sichtlich an Dynamik verloren und sich - nach dem Rückfall auf das Tagestief bei 16.714 Punkten - bei 16.751 Punkten ins dritte Adventswochenende verabschiedet.