Ausblick: Der gestrige Handelstag könne als Inside-Day gegenüber der vorherigen Sitzung gewertet werden, da das Tagestief über dem vom Vortag, das Tageshoch aber unterhalb des Tops vom Freitag gelegen habe.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, müsste der deutsche Leitindex auf Schlusskursbasis über die 16.000er Barriere springen. Zur Bestätigung des Breaks sollte danach das offene Gap vom Donnerstag bei 16.020 geschlossen werden, darüber würde es anschließend gelten, das 2021er August-Top bei 16.030 bzw. den GD50 (aktuell bei 16.040) zu überbieten. Gelinge auch der Ausbruch über den Bremsbereich bei 16.185/16.209, könnte es bei 16.240 zur Schließung der Kurslücke vom vergangenen Mittwoch kommen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt weiterhin an der 15.900er Schwelle zu finden. Unterhalb dieses Levels könnte ein weiterer Test der 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.866) nicht ausgeschlossen werden. Falle der DAX unter den mittelfristigen Durchschnitt zurück und drehe auch am gestrigen Tagestief nicht nach oben, müsste ein Rücksetzer in den Bereich der nächsten Haltezone zwischen 15.808 Zählern und 15.785 gerechnet werden. Darunter sollte das März-Top bei 15.706 Punkten stützend wirken. (08.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Zum Start in die neue Woche konnte der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zunächst keine neuen Impulse freisetzen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Vor einer Woche hätten die Blue Chips noch ein neues Allzeithoch markieren können, am gestrigen Montag dagegen seien die Notierungen per Saldo nicht vom Fleck gekommen. Nach dem Opening bei 15.878 Punkten hätten sich die Notierungen zunächst auf das frühe Tageshoch bei 15.963 Zählern geschoben, womit das 74 Punkte breite Eröffnungs-Gap (Schlusskurs vom Freitag bei 15.952) direkt wieder geschlossen worden sei. Der Rückfall auf das Tagestief bei 15.825 sei ebenfalls folgenlos geblieben, zur Schlussglocke habe der DAX kaum verändert bei 15.951 Punkten notiert.