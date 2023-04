Ausblick: Indem der deutsche Leitindex nach dem Rücksetzer an das Volumenmaximum zur Wochenmitte wieder nach oben habe drehen können, bleibe das Pullback-Szenario zunächst intakt.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse freizusetzen, sollte der Index jetzt per Tagesschluss über die 15.600er Marke steigen und dabei auch das Tageshoch vom Donnerstag hinter sich lassen. Die nächste Hürde wäre dann am Februar-Hoch bei 15.659 zu finden, bevor das März-Top bei 15.706 als Widerstand nachrücken würde. Oberhalb dieses Levels könnte es zu einem Hochlauf an das aktuelle 2023er Top bei 15.737 Punkten kommen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt weiterhin am Volumenmaximum bei 15.500/15.475 zu finden. Unterhalb von 15.475 Punkten würde der Bereich um 15.400 als mögliche Unterstützung infrage kommen. Würden die Blue Chips unter diese Haltelinie fallen, dürfte die 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.337) angesteuert werden. Biete der kurzfristige Durchschnitt ebenfalls keinen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der Haltezone um 15.300/15.298 gerechnet werden. Dabei könnte es jederzeit auch zu einem Dip an die Volumenspitze bei 15.250/15.225 kommen. (11.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat die erste April-Woche am Donnerstag bei 15.598 Punkten beendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der DAX in der letzten März-Woche noch 4,5% habe zulegen können, falle die Bilanz für die erste - feiertagsbedingt verkürzte - April-Woche ernüchternd aus. Obwohl die Blue Chips am Dienstag ein neues Jahreshoch bei 15.737 Punkten markiert hätten, sei der Index auf Wochensicht mit -0,2% klar hinter den Vorwochen zurückgeblieben. Dabei sei das Aktienbarometer am Donnerstag in der Spitze noch einmal bis auf 15.601 Zähler geklettert, sei wenig später aber knapp unterhalb der 15.600er Marke mit einem Plus von 0,5% ins lange Osterwochenende gegangen.